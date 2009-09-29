Осінні рецепти краси

Для того, щоб наша краса «квітла і пахла» нам обов`язково потрібне сонячне світло.

Коли ж приходить осінь, ми потрапляємо в таку пору року, коли похмурі днинки тягнуться низкою. Для того, щоб це жодним чином не відбилося на вашій зовнішності, необхідно діяти.

Оскільки ось-ось почнуться холоди, прийшов час підібрати головний убір. Він повинен бути обов`язково. Від холоду наше волосся втрачає свій блиск, стає ламким і млявим.

При виборі шапки зверніть увагу на те, щоб вона добре пропускала повітря. Це сприяє тому, що шкіра голови виділяє менше жиру і, отже, волосся не виснажується і не січеться.

Не забувайте регулярно робити оновлюючі маски для волосся. Наприклад, можете скористатися таким рецептом: візьміть теплі подрібнені вівсяні пластівці і змішайте їх з одним жовтком. Нанесіть суміш на чисте вологе волосся і потримайте маску протягом десяти-п`ятнадцяти хвилин. Ця маска покращує прискорює ріст волосся.

Для того, щоб поліпшити білково-жировий склад волосся, поліпшити еластичність, можете використати таку маску: у гарячій воді розмочіть м`якуш житнього хліба і змішайте його з рідким медом в пропорції два до одного. Теплу маску нанесіть на волосся одразу після того, як вимиєте їх. Даний засіб потрібно залишити на волоссі на п`ятнадцять-двадцять хвилин. Після закінчення цього часу маску слід змити і обполоснути волосся трав`яним настоєм. Для приготування настою підійдуть такі трави як календула, кропива, ромашка і т.д.

Щоб волосся було здоровим і красивим, необхідно включати в свій раціон більше продуктів, багатих білком. Так, фахівці рекомендують налягати на рибу, яловичину, яйця, сир, а також продукти харчування багаті клітковиною – хліб з висівками, крупи, зелень. Таке харчування дозволить вам зберегти структуру волосяної цибулини.

А ось вживання солодкої і жирної їжі потрібно обов`язково обмежити, оскільки вуглеводи сприяють сальності волосся.

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