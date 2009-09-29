Вагітна американка завагітніла повторно

Мешканка американського штату Арканзас завагітніла в той час, коли вже носила першу дитину.

Вагітна Джулія Гровенбург з Форт-Сміта прийшла на планове ультразвукове обстеження. Під час його проведення лікар виявив серцебиття ще одного плоду, що перебувало на ранній стадії розвитку.

Виявлений плід чоловічої статі, на думку фахівців, був зачатий на 2,5 тижні пізніше за свою "старшу сестру". Обидва ембріони закріпилися в матці і стали розвиватися нормально.

Таке явище зустрічається надзвичайно рідко (всього відомо не більше 10 підтверджених випадків) і носить назву суперфетації. Вона відбувається, коли протягом одного менструального циклу у жінки дозріває більше одної яйцеклітини, і через деякий час після запліднення першої відбувається запліднення другою.

Як пояснив акушер Майкл Майлерт, підтвердити суперфетацію можна буде лише після пологів шляхом порівняння хромосомного набору і обміну речовин дітей.

Цікаво, що молодша дитина через своє розташування в матці повинна з`явитися на світ першою - як при природних пологах, так і при кесаревому розтині. При цьому якби обидві дитина народилися у точні терміни, брат був би 2010, а сестра - 2009 року народження.

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