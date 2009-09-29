У каві і сухих сніданках знайшли найнебезпечніший канцероген

Останні два тижні весь західний світ на вухах стояв через ці продукти. У чому ж річ? В акріламіді.

Цієї небезпечної канцерогенної речовини в багатьох продуктах – понад норму. У ці дні в Канаді акриламід офіційно внесли до списку токсичних речовин, який є невід`ємним додатком до тамтешнього закону про захист навколишнього середовища. У США випущено офіційне керівництво для харчової промисловості по скороченню вмісту акриламіду в продуктах. А органи Євросоюзу запропонували внести цю речовину до офіційного переліку "речовин, що викликають дуже значну тривогу". Причому відразу по двох позиціях - як канцероген (речовина, що викликає рак) і як мутаген (викликає не тільки рак, але і інші хвороби, вражаючи генетичний апарат клітин).

- До 2002 року про вміст акриламіду в продуктах ніхто не здогадувався, - розповідає Петро Образцов, кандидат хімічних наук. - Сама речовина була відома, знали, що вона володіє генотоксичними властивостями - ушкоджує гени. Знали, що міститься в деяких пластикових упаковках, в тютюновому димі, в невеликій кількості потрапляє у воду. У воді його кількість контролювали. І раптом учені із Стокгольмського університету виявили, що в багатьох продуктах вміст акриламіду в сотні і навіть тисячі разів перевищує норми, дозволені для питної води. Це був справжній шок для учених і харчової промисловості. Адже в список акриламідних продуктів потрапили не тільки чіпси, але і хліб, хлібці, печиво і інші борошняні кондитерські вироби, смажена картопля, сухі сніданки, хрусткі палички з кукурудзи і інших зернових, навіть кава. Шок підсилював і той факт, що учені не розуміли, як ця речовина утворюється. Майже півроку пішло на вирішення цієї задачі. Спочатку думали - з крохмалю, тому що його багато в продуктах, багатих цією речовиною. Але виявилося, що акриламід утворювався при високій температурі в результаті реакції амінокислоти аспарагіну і цукрів.

Минулого року данці довели, що у жінок, що надають перевагу продуктам з акриламідом, рак грудей спостерігається в 2 рази частіше, ніж у тих, хто їх уникає. І зробили вони це дуже переконливо. Учені не тільки провели опитування жінок щодо їхнього харчування, але і визначили вміст акриламіду в організмі. Є дані, що ця речовина збільшує ризик раку яєчників на 79%, матки - на 28%, а нирок - на 59%.

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