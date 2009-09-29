Британці продають свої нирки, щоб позбутися боргів

09:20, 29 вересня 2009
Країна
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Журналістське розслідування

Британці, чия платоспроможність постраждала в результаті фінансової кризи, продають свої органи через інтернет, щоб розплатитися з боргами.

Про це пише газета Sunday Times.

Британські журналісти провели власне розслідування під виглядом людей, що потребують донорських органів, вступивши в листування з потенційними донорами, що продають в інтернеті свої нирки за 25 тисяч фунтів і більше. Sunday Times виявила принаймні дюжину подібних випадків.

Один з тих, що відповіли на запит 26-річний медбрат зізнався, що змушений таким чином шукати спосіб розплатитися з боргами після того, як його власна справа прогоріла.

Ще один донор - 43-річний водій - розповів, що хоче виплатити таким чином частину іпотеки.

Обидва чоловіки зізналися, що хотіли також допомогти тим, що має потребу, але водночас вони шукали спосіб вирішити свої фінансові труднощі.

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