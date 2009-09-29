В Україні може бути зафіксовано другий випадок зараження вірусом A/Н1N1 - ЗМІ

В Україні може бути зафіксовано другий випадок зараження вірусом A/Н1N1

Як пише газета “Україна молода” з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров’я, з відповідною підозрою до однієї зі столичних лікарень було госпіталізовано чоловіка, що приїхав до Києва з Кіровоградської області.

Газета відзначає, що медиків насторожив стан хворого на пневмонію (зокрема, дуже висока температура) і його аналізи, тому фахівці вирішили провести дослідження з виявлення збудника грипу А/H1N1.

Директор Українського центру грипу і ГРВІ Олександр ГРИНЕВИЧ доповів міністру охорони здоров’я Василю КНЯЗЕВИЧУ, що дослідження тривають у вірусологічній лабораторії Центральної СЕС на чолі з Людмилою НЕКРАСОВОЮ. Очільник МОЗ, у свою чергу, дав доручення максимально швидко підтвердити чи спростувати діагноз, дотримуючись протоколів ВООЗ.

28 вересня ввечері головний санітарний лікар України доповідав міністру про попередні результати дослідження (на момент здачі номера газети, відзначає “Україна молода”, нарада ще тривала, інформація звідти не з’явилася).

Українські дослідники стверджують, що наслідки «грипозної атаки» залежать і від того, яку групу крові має людина. Так, колишній директор Українського центру грипу і ГРВІ, професор Аркадій ФРОЛОВ, зазначає, що найбільш чутливі до вірусів грипу - носії I та II груп крові. Дослідження підтвердили, що у 60% заражених вірусом грипу носіїв IV групи крові не спостерігається клінічна форма цього захворювання. А носії III групи взагалі мають спеціальний ген, який зумовлює стійкість організму до всіх вірусів, зокрема, грипу.

Як відомо, перший випадок зараження вірусом A/Н1N1 в Україні було підтверджено 5 червня цього року. Чоловік, який до повернення в Україну працював продавцем в овочевому магазині у Детройті (США), після лікування у Києві виїхав до рідних Чернівців.