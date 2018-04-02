У Центрі дитячої кардіології рятують немовлят з дефектами серця

З розповіді молодої мами «До вагітності я готувалася півроку. Почувалася чудово. Щоправда, на межі першого і другого місяців вагітності застудилася. Знала, що застуда в цей період виношування дитини може несприятливо позначитися на її розвитку, але хіба тоді я могла подумати, що це може статися зі мною? Двічі УЗД показало, що в малюка все добре.

На шостому місяці після тривалого огляду мені винесли вирок: «У вашої дитини порок серця». Як? Чому?..

Зробили повторне УЗД. Порок підтвердився — аномалія магістральних судин. Без операції з таким пороком не живуть. Якщо дитина зможе дихати, коли народиться, і якщо операція пройде благополучно, мій малюк буде цілком здоровим. Якщо, якщо... І операція потрібна в перші дні після пологів.

Мені дають направлення в Центр дитячої кардіології та кардіохірургії.

Операція пройшла успішно. Сьогодні наш малюк почувається добре. Він іще такий крихітний, а ми стільки пережили разом... Бережи його, Господь».

На думку експертів, різні пороки (серця, легень, нервової системи) посідають друге місце в списку захворювань новонароджених. І перше місце серед них припадає на уроджені серцеві патології. На жаль, дана проблема ускладнюється тим, що багато людей не знають, до кого звернутися по допомогу в такій ситуації, як урятувати життя дитини.

Центр дитячої кардіології та кардіохірургії (м. Київ) — єдина клініка в Україні, де можна діагностувати пороки різної складності й отримати висококваліфіковану медичну допомогу.

— Чим викликана серцева недостатність у новонароджених? — із цим запитанням ми звернулися до завідуючого консультативно-поліклінічним відділенням Центру дитячої кардіології та кардіохірургії Андрія КУРКЕВИЧА.

— Як правило, важким пороком серця (30—40% випадків усіх пороків серця — критичні) і дуже складними пороками, при них серцева недостатність виникає в перші тижні життя дитини. Тому за перших підозр на важкий порок серця проводиться діагностика.

— Як можна визначити дефекти серця у плоду? Які ви можете дати рекомендації вагітним жінкам?

— Більшість пороків серця можна виявити ще до народження дитини. Із допомогою пренатальної діагностики (це діагностика серця плоду внутрішньоутробно) ми можемо побачити, починаючи з 18 тижнів вагітності, серце, його камери, клапани та судини, і визначити, чи немає вроджених патологій.

Майбутнім мамам потрібно проходити планові обстеження, особливо на вірусні, ТОРЧ-інфекції, адже вони в більшості випадків призводять до розвитку пороків серця. Плюс, звісно, потрібно враховувати спадкові чинники.

Дуже важливим є протікання вагітності, особливо перші два місяці, адже в цей період закладається серце. У двомісячного плоду воно повністю сформоване.

Частина патологій або аномалій зароджується вже під час вагітності. Жінка повинна бути дуже уважною до свого здоров’я: якщо вона приймає якісь ліки, то мусить пам’ятати, що більшість антибіотиків і взагалі ліків протипоказані під час вагітності. Але ніхто не застрахований від вірусу — будь-яка вірусна інфекція, навіть найлегша, може спровокувати проблеми. Плюс екологічні чинники, сімейні та професійні негаразди завжди позначаються на здоров’ї жінки.

— Які прояви серцевої патології з’являються в дитини найперше?

— Задишка і втрата апетиту. Ще одна ознака — синюшність. Це серйозні симптоми, при прояві яких потрібно негайно звернутися до кардіолога.

— Як надати першу допомогу при таких симптомах?

— Якщо ми говоримо про якісь гострі стани новонароджених, то все ж таки критичний порок серця має бути діагностований у пологових будинках. У нас є випадки, коли діти потрапляють додому в нормальному стані, а потім на п’яту-сьому добу їхнє здоров’я різко погіршується. Тоді потрібно викликати або «швидку», або дільничного педіатра, котрий зможе попередньо діагностувати порок серця. При підозрах на захворювання необхідно терміново везти малюка в кардіологічний центр, де є можливість точно діагностувати та надати відповідне лікування. Порок може прогресувати протягом кількох днів, може виникнути стан, коли допомогти дитині буде вже або дуже важко, або навіть неможливо. На жаль, такі випадки в нас теж бувають.

— Як допомогти немовлям із дефектом серця?

— Спочатку необхідно провести діагностику. Від діагнозу залежить тактика лікування. Є пороки, за яких діти можуть вести повноцінне життя і потребують лише консультації та спостереження. При критичних пороках серця відіграють роль не тижні чи дні, а навіть кілька годин після народження. Якщо порок серця важкий, потрібно терміново проконсультуватися у спеціалізованому центрі, де можуть надати кардіохірургічну допомогу.

За кілька років активної роботи нашого центру ми змогли допомогти дітям із пороками серця, які раніше вважалися неоперабельними. Зараз такі діти виживають, після операції вони в нас спостерігаються, і ми бачимо, що це абсолютно здорові малюки.

— Сьогодні спеціалізовані лікарні відчувають дефіцит устаткування, зокрема їм бракує оксиметра.

— На всіх етапах лікування дитини ми використовуємо багато дорогого устаткування — від УЗД-апарата до операційних і реанімаційних апаратів. Пульс-оксиметр — це досить простий апарат за своєю функціональністю, але дуже потрібний для нас, оскільки добре визначає цианоз. Це простий, швидкий і доступний експрес-метод діагностики. Тому оксиметри потрібні не лише нашому центру, вони потрібні всім дитячим реанімаціям і пологовим будинкам.

— Держава допомагає вирішувати проблему нестачі устаткування?

— Дотації, звісно, є. І Міністерство охорони здоров’я забезпечує всім необхідним. Але реальні потреби значно більші.

— Чи допомагають хворим дітям меценати, спонсори?

— Є багато спонсорів, котрі виділяють кошти для найбільш незахищених. Іноді фінансова допомога надходить протягом кількох годин.

— Чи можна вести повноцінне життя після важкої операції на серці?

— Все залежить від операції. При важкому пороці серця може проводитися або радикальна операція, або операція, коли ми тільки допомагаємо дитині вижити, але, на жаль, здоровим серце повністю, через різні анатомічні складнощі, зробити неможливо. Спілкуючись із батьками новонародженого, ми пояснюємо: якщо не буде ускладнень, дитина зможе вести повноцінне життя. Якщо це паліативна операція, то, на жаль, у 10% випадків ми не можемо зробити серце здоровим. У таких випадках про фізичні навантаження не йдеться. Хоча в усьому світі розвиток хірургії йде в напрямі, коли навіть для дітей із одношлуночковими серцями розробляють спеціальні програми.

— Наскільки доступне лікування в Центрі дитячої кардіології та кардіохірургії для пересічних громадян?

— Абсолютно доступне. У нас лікуються багато дітей із дитячих будинків, незаможних сімей. Але, на жаль, існує обмеження за кількістю операцій. Ми не можемо прооперувати всіх у найближчі дні, черга може бути на два-три тижні вперед. Кількість консультацій також обмежена — до 50—60 на день. Але всі, кому показана наша консультація, зможуть отримати її безплатно, з усіма додатковими дослідженнями.

Марія Остапенко

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