Активність Сонця зростає

Сонце викинуло гігантський протуберанець завдовжки понад мільйон кілометрів. Про це повідомляється на сайті російської орбітальної обсерваторії ТЕСИС, передає Лента.ру.

За словами дослідників, викид не загрожує Землі - "потерпатимуть" інші планети Сонячної системи.

За даними учених, викид став результатом активності Сонця, що поступово зростає. Так, починаючи з 20 вересня, спостерігалося зростання рентгенівської активності світила. Окрім цього на Сонці утворилися одразу два активні регіони. Їх площа сягнула максимуму 24 і 25 вересня. У ці дні на Сонці спостерігалося близько 13 плям.

Учені наголошують, що викиди, подібні до того, що спостерігається, є досить рідкісним явищем. Річ у тому, що сонячна плазма утримується магнітним полем колосальної потужності. Щоб стався викид, матерія має "розірвати" лінії поля. На сьогодні жодної теорії подібних процесів не існує, проте фахівці вважають, що розрив став результатом вивільнення енергії, накопиченої за кілька днів активності.

Зараз Сонце знаходиться в одному з щонайдовших періодів спокою за всю історію спостережень. Світило вже двічі невдало намагалося розпочати новий 24-й цикл активності. Процеси, які розвиваються на Сонці на сьогодні, свідчать, що світило намагається перейти до активної фази втретє.