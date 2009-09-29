В Україні 32 тисячі дітей-сиріт чекають на усиновлення

На сьогодні 32 тисячі дітей-сиріт в Україні чекають на усиновлення, з них 27 тисяч – це діти старше 6 років. Про це сьогодні у ході “круглого столу” “Кожна дитини повинна мати сім’ю: влада і громада об’єднують зусилля”, який організували Міністерство України у справах сім‘ї, молоді та спорту, Фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» та Програма USAID «Родина для дитини»/Холт Інтернешенел, повідомила директор Державного департаменту з усиновлення та захисту прав дитини Мінсім‘ї Людмила ВОЛИНЕЦЬ.

Як передає кореспондент УНІАН, на її думку, в Україні намітилася абсолютно нова тенденція, коли українські громадяни всиновлюють старших дітей – від 6 до 18 років.

“Таких людей стає усе більше. Минулого року було всиновлено 155 старших дітей, а за 8 місяців цього року – 109 дітей-сиріт у віці від 7 до 12 років і 11 дітей - від 13 до 18 років. Можливо, цифри і незначні, але це перші кроки. Ще однією доброю тенденцією є те, що українці почали усе частіше всиновлювати сімейні групи – братів і сестер”, – наголосила Л.ВОЛИНЕЦЬ.

У свою чергу, міністр України у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО зазначив, що в Україні зростає кількість українських родин-всиновителів. “З 2004 по 2008 рік національне усиновлення зросло на 30%. Вперше за багато років кількість українських всиновителів перевищила зарубіжні родини, що всиновлювали наших сиріт. Також за ці 4 роки кількість влаштованих дітей зросла у 20 разів: у 2004 – 121 дитина, у 2008 – 2350 дитини,” - повідомив Ю.ПАВЛЕНКО.

У ході “круглого столу” було зроблено огляд стану, тенденцій розвитку та законодавчих ініціатив у сфері усиновлення, презентовано збірку «Усиновлення: реалії та тенденції», до якої увійшли результати соціологічних досліджень. На прикладі життєвих історій учасники ділилися досвідом пошуку сімей для дітей-сиріт. Наголошувалося на необхідності руйнації стереотипів щодо дітей-сиріт з особливими потребами, у тому числі, ВІЛ-інфікованих дітей. Саме таким дітям присвячений короткометражний фільм «Діти», демонстрація якого відбулася під час “круглого столу”.