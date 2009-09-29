Завтра в Україні очікуються дощі
17:27, 29 вересня 2009Країна
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На більшій частині території
Завтра вночі на більшій частині території України, а вдень у східній, південній частині та в карпатському регіоні очікуються короткочасні дощі.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с, у південних, східних областях та в Криму місцями пориви 15-20 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.
Температура вночі у західних, північних та центральних областях 4-9° тепла, на решті території 10-14°, на узбережжі морів до 16°; вдень 12-17°, на крайньому півдні до 20°.
У Київській області у середу вночі очікується короткочасний дощ, вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 12-17°. У Києві температура вночі 5-7° тепла, вдень 13-15°.
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