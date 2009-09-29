3-річна дівчинка, яку укололи ВІЛ-інфікованою голкою, завершила курс хіміотерапії

У Чернігівському обласному СНІД-центрі трирічна дівчинка, яку одноліток у дитячому садку уколов ВІЛ-інфікованою голкою, завершила курс хіміотерапії. Про це УНІАН повідомили у прес-службі обласного управління охорони здоров`я.

За інформацією дитячого інфекціоніста СНІД-центру Оксани КОЗЛОВОЇ, наразі дитина має задовільне самопочуття. "Температура у дівчинки на сьогодні нормальна. Її підвищення, що почалося через тиждень після початку прийому таблеток, більше пов’язано із захворюванням дитини на гостру респіраторну вірусну інфекцію. Якби це було тільки наслідком прийому препаратів, то температура б не спадала, і стан дівчинки погіршувався б", - зазначила О.КОЗЛОВА.

На думку медика, мати дівчинки вчинила правильно, що поклала доньку в інфекційне відділення обласної лікарні і довела постконтактну профілактику до кінця. Як стверджують лікарі, вірогідність зараження ВІЛ/СНІДом при підколюванні голкою із залишками інфікованої крові становить 0,3%, а тому є всі підстави сподіватися, що дівчинка залишиться здоровою.

Минулого року до Чернігівського обласного центру з профілактики та боротьби зі СНІДом звернулося 20 осіб, які ненароком вкололися зараженим ВІЛ-інфекцією шприцом або порізались таким же предметом. Дев’ятнадцятеро з них – медпрацівники. Всі, хто звернувся, пройшли постконтактну профілактику (ПКП) і вірусу не підхопили.

З початку цього року з подібним зіткнулися 11 жителів області, з яких троє – діти. Двоє дітей пройшли повний курс хіміотерапії, одній дівчинці мати припинила давати ліки через тиждень. Всі діти перебувають під наглядом лікарів СНІД-Центру.

Як повідомляв УНІАН, 27 серпня ц. р. вихованець дитячого садка №45 м. Чернігова на прогулянці дістав з-за паркану використаний шприц і вколов ним трирічну одногрупницю. Під час лабораторного дослідження у шприці виявлено залишки крові людини, ураженої ВІЛ-інфекцією.

Прокурор м. Чернігова за фактом травмування дитини ВІЛ-інфікованим шприцом порушив кримінальну справу за неналежне виконання працівниками дошкільного навчального закладу №45 обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей (ч.1 ст.137 Кримінального кодексу).