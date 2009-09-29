В Україні підтверджено другий випадок зараження на грип А (Н1N1)

Лабораторія вірусології та СНІДу Центральної СЕС МОЗ України підтвердили приналежність виділеного штаму вірусу грипу до типу А (Н1N1) у громадянина України. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров`я.

Титр вірусу становив 1:2, тобто при проведенні підтверджуючих досліджень із використанням ПЛР підтверджено приналежність виділеного штаму вірусу грипу до типу А (Н1N1).

Вірус виявлений у громадянина 1970 року народження, який тимчасово проживає в м. Києві.З 25 липня 2009 по 3 серпня 2009 р. перебував в Індонезії (острів Балі) на відпочинку. Повернувся до м. Києва 3 серпня 2009 р. літаком рейсом зі Стамбула. Індонезія не входила до переліку країн, в яких реєструвалися випадки пандемічного грипу А (Н1N1).

Чоловік захворів 8 серпня 2009 р. (висока температура, сухий кашель, озноб). Він звернувся по допомогу 10 серпня 2009 р. та госпіталізований до Київської міської клінічної лікарні №7. На рентгенологічному дослідженні виявлена пневмонія. Контактні особи за допомогою не звертались, хворих не зареєстровано.

Державна санітарно-епідеміологічна служба України продовжує проведення протиепідемічних заходів щодо осіб, які прибувають до України з країн, на території яких зареєстровані випадки захворювання на грип A (H1N1).