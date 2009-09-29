Єврокомісія дала зелене світло двом вакцинам проти грипу A/H1N1
18:55, 29 вересня 2009Країна
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Дозволи набувають чинності 1 жовтня
Єврокомісія надала дозволи на використання двох вакцин для протидії грипу A/H1N1.
Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомили у прес-службі Єврокомісії.
Згідно з повідомленням, Єврокомісія, зокрема, надала дозволи на використання вакцин Focetria® (виробництва Novartis) та Pandemrix® (виробництва GlaxoSmithKline).
Дозволи набирають чинності з моменту повідомлення учасників ринку, що має відбутися не пізніше 1 жовтня.
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