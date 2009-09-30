Довголіття без дієт

Швейцарські учені відкрили новий вид молекул, які, ймовірно, сприятимуть подовженню життя людини без неприємних для нього змін способа життя.

Учені відкрили родину ферментів, які можуть регулювати вікові порушення обміну речовин.

Згідно з даними Швейцарської Медичної Асоціації, багато людей вважають, що для довголіття не потрібно щось спеціально робити. На їхню думку, достатньо лише або нічого не їсти, або різко обмежувати себе у харчуванні.

Це підтверджують численні дослідження (як у лабораторних умовах, так і на живих організмах): для збільшення тривалості терміну життя дійсно необхідно досить значне зниження калорійності споживаної їжі (яке в плані харчування приблизно відповідає рівню виснаження).

Обмеження числа калорій, що поступають, призводить до вироблення певних протеїнів, а саме – сиртуїнів. Внаслідок цього, відбувається різке прискорення ферментних процесів, що знижують число вільних радикалів. У зв`язку з цим була висловлена гіпотеза, що сиртуіни, таким чином, сприяють продовженню терміну життя.

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