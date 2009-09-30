Баластні речовини в організмі

Словом “баласт” позначають те, що надмірно обтяжує. У цьому сенсі баластні речовини, а саме клітковина, або целюлоза, пектин і лігнін, що містяться в продуктах рослинного походження, названі не зовсім правильно. Вони зовсім не обтяжують наш організм, а, навпаки, необхідні йому.

Баластні речовини не засвоюються організмом. Проте, вони корисні, оскільки грають вельми важливу роль в процесах травлення: підсилюють перистальтику кишечника, а значить, сприяють його спорожненню. Якщо їжа дитини бідна на баластні речовини, частіше виникають атонія кишечника, закрепи.

Найбільше баластних речовин міститься в овочах і фруктах, у житньому хлібі, у крупах. Баластні речовини, як показали експериментальні і клінічні дослідження, впливають на обмін холестерину в організмі, зокрема, стимулюють вироблення і виведення з організму жовчних кислот, до складу яких входить холестерин. А це, у свою чергу, має чимале значення для профілактики жовчнокам`яної хвороби, атеросклерозу, ішемічної хвороби серця, оскільки в їх розвитку певну роль грає надлишок холестерину.

Є наукові дані і про те, що баластні речовини рослинного походження сприятливо діють на функцію підшлункової залози, сприяють профілактиці діабету. Овочі і фрукти можна їсти у великих кількостях тому, що вони мають низьку калорійність. Даючи відчуття ситості, вони незамінні в харчуванні дітей і дорослих людей, які мають надмірну масу тіла.

Продукти, що містять баластні речовини як у сирому, так і у вареному вигляді, повинні вживатися щодня.

www.ivanok.ru