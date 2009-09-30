Такий корисний чай з апельсином! Рецепти

Користь чаю з апельсином величезна. Це - і профілактика інфекційних захворювань, і боротьба з передчасним старінням організму, і лікування депресії. Як же правильно готувати такий чай?

Традиції чаювання з цитрусами зовсім не пов`язані з тим, щоб класти в чай шматочки апельсинів, лимонів або грейпфрутів. Напій «чай з лимоном», такий популярний в нашій країні, придумали у XIX столітті в Росії. Традиційно ж чай з цитрусами готували на Сході і використовували для цих цілей не шматочки фруктів, а сік. Як правило, такий чай подавали холодним.

Сучасні рецепти приготування чаю з апельсином різномані.

Чай з апельсиновою цедрою

Інгредієнти: дві чайні ложки чорного чаю, один апельсин, цукор на смак (кількість інгредієнтів вказана з розрахунку двох чашок середнього об`єму).

Кірку апельсина потерти на тертці, а з м`якоті одержати апельсиновий сік. Цедру залити кип`ятком, закрити кришкою і дати настоювати протягом десяти хвилин. Потім процідити і ще один раз закип`ятити.

Дати настоятися не менше 4-5 хвилин. У чашку з чаєм додати невелику кількість апельсинового соку.

Чай з апельсиновим льодом

Інгредієнти: половина апельсина, 200 мл чорного чаю, одна чайна ложка цукру, 20 мл джина (кількість інгредієнтів вказана з розрахунку однієї порції).

З апельсина одержати сік і заморозити у формі для льоду. У гарячий чай додати цукор. Чай охолодити і перелити його у високу склянку. Додати кубики апельсинового льоду і джина.

Чай з молоком і апельсиновим сиропом

Інгредієнти: п`ять чайних ложок чорного чаю, 150 мл молока, 150 мл апельсинового сиропу (розрахунок на п`ять чашок середнього розміру).

Цей чай прийнято пити теплим, а не гарячим, тому кип`ячене молоко і свіжозаварений чай остуджують і лише після цього зливають разом. Потім додають апельсиновий сироп.

Холодний чай з молоком і соком апельсина

Інгредієнти: на склянку – одна чайна ложка чорного чаю, дві столові ложки апельсинового соку, дві столові ложки молока, лід на смак.

Чай з апельсином і м`ятою

Інгредієнти: п`ять чайний ложок чорного чаю, один апельсин, 10-15 листочків м`яти.

У заварному чайнику заварити чай. Потім прямо в чайник додати шкірку апельсина, порізану шматочками, і листя м`яти. Закрити чайник кришкою і дати чаю настоятися протягом 15 хвилин.

Апельсин розділити на часточки. У кожну чашку з чаєм покласти по одній часточці апельсина.

Чорний чай можна замінити зеленим.

Ромовий чай з апельсином і медом

Інгредієнти: на п`ять порцій – п`ять чайних ложок чорного чаю, один апельсин, одну столову ложку меду, 300 мл рому.

Чай заварити в заварному чайнику. Цедру апельсина дрібно порізати і всипати в ємність з ромом. Додати мед, поставити ємність з ромом на вогонь і підігріти. У чашку порівну налити чаю і теплого рому.

Чай з апельсином і гвоздикою

Інгредієнти: чотири чайні ложки чорного чаю, один апельсин, чотири бутончики гвоздики, 16 грам ванільного цукру (розрахунок на чотири чашки).

Цедру апельсина потерти на тертці. На дно заварника висипати чай, порошок цедри, гвоздику і цукор. Залити крутим окропом. Дати настоятися протягом десяти хвилин.

http://citrus-site.ru