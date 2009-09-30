Головний педіатр Росії виступив проти екстракорпорального запліднення

Головний педіатр Росії, віце-президент РАМН Олександр Баранов заявив, що уряд робить помилку, даючи фінансову підтримку розвитку технології екстракорпорального запліднення (ЕКЗ) в країні.

"Навіть на рівні уряду акушери пролобіювали фінансову підтримку штучного запліднення, нібито за рахунок цього можна вирішити демографічну проблему в Росії. Нічого подібного", - сказав Баранів.

Як аргумент він навів той факт, що при використанні ЕКЗ зростає ризик народження дітей з вадами розвитку. За даними Баранова, 75 відсотків дітей, що з`явилися на світ в результаті цієї процедури, є інвалідами. Головний педіатр також відзначив, що ЕКЗ шкодить і жінкам – "фактично позбавляє їх здоров`я".

"Більш того, Всесвітня організація охорони здоров`я не рекомендує для впровадження цю технологію. Ми, звичайно, не маємо права заборонити, але я вважаю, що держава робить помилку, подаючи підтримку цій технології", - заявив Баранов.

Тим часом, ВООЗ давно офіційно визнала ЕКЗ найбільш ефективним методом лікування безпліддя. Щодо підвищеного показника інвалідності також не зовсім ясно – численні дослідження на цю тему, проведені в різних країнах світу дали вельми суперечливі результати.

Опубліковані в 2008 році результати метааналізу статистичних даних, проведеного американськими ученими, показали деяке підвищення ризику таких вад розвитку, як заяча губа (міжгір`я верхньої губи), дефекти перетинок серця, а також вади розвитку шлунково-кишкового тракту, у дітей, народжених в результаті ЕКЗ. Як показало дослідження, ризик зростає в 2-4 рази, що, враховуючи частоту цих вроджених вад у зачатих природним чином дітей, ніяк не може складати згадані 75 відсотків, не говорячи вже про те, що ці дефекти далеко не завжди призводять до інвалідності.

У всьому світі за допомогою ЕКЗ народжується приблизно 30 тисяч дітей щорічно; їх загальне число вже перевищує мільйон. Якби три чверті цих дітей були інвалідами, навряд чи технологія ЕКЗ була б досі дозволена до застосування.

medportal.ru