На Закарпатті за 9 місяців усиновлено 53 дитини

У Закарпатті за 9 місяців усиновлено 53 дитини, що більше, ніж за весь минулий рік.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила начальник Служби у справах дітей Закарпатської облдержадміністрації Світлана ЯКІМЕЛІНА.

За її словами, протягом 9 місяців в області усиновлено 53 дитини, тоді як за весь минулий рік – 51 дитину. Цього року спостерігається тенденція до зростання кількості національних усиновлень: 39 дітей усиновлено громадянами України, 14 – іноземцями.

«В області спостерігається позитивна тенденція щодо влаштування дітей в сім`ї. З метою стимулювання кількості сімейних форм влаштування дітей реалізовується механізм «гроші ходять за дитиною» у формі державної соціальної допомоги, а також грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам», — сказала С.ЯКІМЕЛІНА.

Майже дві третини закарпатських дітей, які підлягають усиновленню – старше 6 років, 10% - віком від 3 до 6 років і тільки 1,5% (10 дітей) - віком до 3 років.

С.ЯКІМЕЛІНА також уточнила, що на обліку у Службі в справах дітей Закарпатської ОДА нині стоїть 2096 сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з них лише 31% (трохи більше 600) наразі пройшли всі процедури і можуть бути усиновленими.

На сьогодні бажають усиновити дітей лише 47 закарпатських родин.

Співвідношення кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до загальної кількості дитячого населення в Закарпатті становить 0,7%, у той час як загальноукраїнський показник сягає 1,3%. «За світовими ж стандартами країна тоді вважається благополучною, коли таке співвідношення менше 1%», — уточнила начальник служби.

*** Сьогодні в Україні відзначають День усиновлення.