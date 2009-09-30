У Сумській області з отруєнням госпіталізовані 7 осіб

У Сумській області впродовж 28-29 вересня до інфекційного відділення Кролевецької центральної лікарні з попереднім діагнозом «харчова токсикоінфекція» госпіталізовані 7 осіб, які 26 вересня були присутні на поминальному обіді в селі Лапшин.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, станом на 07:00 30-го вересня перебіг їхнього захворювання середнього ступеню важкості. Фахівцями районної СЕС в осередку проводиться комплекс санітарно-гігієнічних заходів.

Попередня причина занедужання – порушення технології приготування страв та недотримання правил особистої гігієни.

Ситуація перебуває під контролем Головного облуправління МНС.