У Житомирі з лікарні виписано школярів, які отруїлися газом

У Житомирі з лікарні виписано всіх 47 школярів, які позавчора отруїлися невідомим газом.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міськради з посиланням на начальника управління охорони здоров’я Миколу СУСЛИКА.

За його словами, сьогодні також відновлено навчання у школі №8, де у понеділок стався прикрий інцидент з отруєнням школярів.

"Невідомим газом отруїлися діти 10-15 років, у деяких спостерігалися тимчасова втрата свідомості та блювання", - уточнив М.СУСЛИК.

Він зазначив, що правоохоронці проводять за цим фактом слідчі дії.

М.СУСЛИК зазначив, що госпіталізованим дітям лікарі поставили діагноз "отруєння невідомим газом". "Наразі стан усіх постраждалих дітей задовільний", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 28 вересня у Житомирській школі №8 невідомим було застосовано невідомий газ, через отруєння яким у медичні заклади госпіталізували 47 школярів.

За даним фактом проводиться перевірка правоохоронцями та спеціальною комісією.