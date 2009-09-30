У Житомирі з лікарні виписано школярів, які отруїлися газом
Проводяться слідчі дії
У Житомирі з лікарні виписано всіх 47 школярів, які позавчора отруїлися невідомим газом.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міськради з посиланням на начальника управління охорони здоров’я Миколу СУСЛИКА.
За його словами, сьогодні також відновлено навчання у школі №8, де у понеділок стався прикрий інцидент з отруєнням школярів.
"Невідомим газом отруїлися діти 10-15 років, у деяких спостерігалися тимчасова втрата свідомості та блювання", - уточнив М.СУСЛИК.
Він зазначив, що правоохоронці проводять за цим фактом слідчі дії.
М.СУСЛИК зазначив, що госпіталізованим дітям лікарі поставили діагноз "отруєння невідомим газом". "Наразі стан усіх постраждалих дітей задовільний", - додав він.
Як повідомляв УНІАН, 28 вересня у Житомирській школі №8 невідомим було застосовано невідомий газ, через отруєння яким у медичні заклади госпіталізували 47 школярів.
За даним фактом проводиться перевірка правоохоронцями та спеціальною комісією.