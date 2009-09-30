Банан натщесерце - краща профілактика гастриту

Кращою профілактикою гастриту є вживання бананів на голодний шлунок. Чому? Виявляється, приємні на смак плоди стимулюють оновлення епітелію і виділення слизу, що захищає внутрішнє вистилання шлунку від ушкоджень.

Банани - далеко не єдиний метод профілактики гастриту, захворювання дуже поширеного. За останні десятиліття гастрит помітно помолодшав: якщо раніше він вважався наслідком студентського безладного харчування, то тепер ним страждають і школярі. Як будь-яка інша хвороба, гастрит має свій розвиток - у разі неуважного до нього ставлення може перерости у виразку шлунку.

Що ж провокує загострення гастриту або сприяє його розвитку? Гострі, солоні, смажені блюда, м`ясні і рибні консерви, м`який хліб і інші свіжі вироби з дріжджового тесту, здоба, алкоголь, жирні бульйони, копченина. А ще сухом`ятка, нервування і безладний або частий прийом лікарських препаратів.

Але більше всього шлунку шкодять нестероїдні жарознижуючі, болезаспокійливі і протизапальні засоби, такі якраз легко знайти в будь-якій домашній аптечці. Гастроентерологи радять по можливості замінити аспірин безпечними аналогами на основі парацетамола або засобів народної медицини: теплим чаєм з медом і малиною, трав`яними настоями.

Mobus.com