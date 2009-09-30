Допоможіть зібрати 6000 гривень для хлопчика, хворого на рак!

У 2-річного Богдана Котенка – ракова пухлина позачеревної порожнини. Хлопчик лікується у Національному інституті раку, вже пройшов 5 курсів хіміотерапії. Для визначення подальшого лікування Богданчику необхідна консультація і обстеження в Москві. Обстеження призначено на 8 жовтня. Але поїздка під загрозою. У батьків Богданчика на неї просто немає грошей. Потрібно 6 000 гривень. Батьки звертаються до всіх небайдужих з проханням допомогти їм зібрати кошти на поїздку в Москву. Без обстеження і консультації московських професорів-онкологів Богдан не може продовжувати лікування!!!!

Кілька гривень, відсутності яких ви навіть не помітите, дадуть хлопчику надію на одужання!!!

У Києві гроші можна передати мамі Богдана, Світлані – тел. +38 050 900 83 07.

Або перерахувати на картку: