Завтра в Україні буде тепло, в деяких регіонах пройдуть короткочасні дощі.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, 1 жовтня мінлива хмарність. Без опадів, лише вдень у західних, Житомирській, Вінницькій, а ввечері місцями і у Київській області невеликий дощ. Вітер переважно західний, 5-10 м/с, в Карпатах окремі пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні грунту приморозки 0-4°, у північних, центральних та східних областях подекуди і в повітрі 0-2°; вдень 13-18° тепла; на крайньому півдні вночі 7-12°, вдень 15-20°.

У Київській області завтра буде мінлива хмарність. Без опадів, лише ввечері місцями невеликий дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні грунту, а подекуди і в повітрі приморозки 0-2°; вдень 13-18° тепла.

У столиці 1 жовтня мінлива хмарність. Без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 15-17°.

Температура води в Чорному та Азовському морях сьогодні 16-20°, в Дніпрі біля Києва 16°.