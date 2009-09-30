У Полтавській області горить торф

В Оржицькому районі Полтавської області через необережне поводження з вогнем під час спалення сухої трави вчора зайнялися два торф`яні масиви.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС у Полтавській області, поблизу села Онишки вогнем пошкоджено поверхневі поклади торфу на площі близько 7 га. На сьогодні ліквідована пожежа торф`яних масивів на площі 2 га.

Крім того, біля села Загребелля вогнем пошкоджені поверхневі поклади торфу близько 9,5 га, ліквідована пожежа торф`яних масивів на площі 1,5 га.