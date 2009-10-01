Як прискорити ріст здорового волосся

Існують спеціальні маски для волосся, які прискорюють їхній ріст. Перед застосуванням масок помийте голову і протріть рушником. Волосся повинне бути трохи вологим.

- Беремо яєчний жовток, додаємо одну столову ложку меду. За бажання можна додати цибулю для збільшення ефективності. Недоліком додавання цибулі буде неприємний запах. Прибрати його можна, збризнувши волосся лимонним соком. Нанесіть маску, замотайте волосся рушником, почекайте трохи і змийте водою.

- Медово-цибулева маска. Цибулю слід натерти на тертці. Співвідношення цибульної кашки до меду повинне бути 1 до 4 відповідно. Одержану масу потрібно втирати в голову протягом півгодини, після чого ретельно промити водою. У разі, коли волосся сухе і ломке, то до маски потрібно додати оливкове масло, для пом`якшення.

- Маска з дріжджів і перцівки. Беремо близько тридцяти грам дріжджів, додаємо до них дві столові ложки перцівки. Після нанесення на голову приблизно через двадцять хвилин змиваємо маску водою.

А ще зменшіть число стресів, більше відпочивайте, гарненько висипайтеся. Правильно харчуйтеся, вживаючи здорову їжу. Пийте менше кави. Кожен з вас чув про шкоду куріння, бо воно впливає також і на здоров’я вашого волосся. Пийте більше рідини, виводячи токсини з організму. Ведіть здоровий спосіб життя.

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