Українські вчені розробили методику, що дозволяє людині довго працювати в екстремальних умовах без шкоди для організму

Український вчений Олександр ПРЄСНИЙ, який 21 рік займається дослідженнями проблем виживання людини в умовах полярного екстриму, разом зі своїм колегою розробили унікальну методику нейро-тактильного програмування, що дозволяє людині працювати в екстремальних умовах тривалий час без шкоди для організму.

Про це О.ПРЄСНИЙ повідомив на прес-конференції в УНІАН.

За його словами, нейро-тактильне програмування (НТП) - це методика впливу (психічного й фізичного) на організм людини з метою кардинального покращення практично всіх його фізіологічних і фізичних показників.

При цьому вчений зазначив, що в результаті використання цієї методики на практиці під час тренувань вже за декілька сеансів будь-яка доросла людина без застосування допоміжних засобів (допінгу, спеціальної дієти, тривалого відпочинку та ін.) здатна пройти в екстремальних полярних умовах 85-100 км за добу з середньою стабільною швидкістю 5-6 км/год. Причому після значного фізичного навантаження організм людини не матиме негативних побічних ефектів, таких як біль у м`язах тощо.

О.ПРЄСНИЙ зазначив, що вони з колегою планують реалізувати проект «Арктида», в ході якого подолають значну відстань в екстремальних умовах. Переходи здійснюватимуться з рекордною швидкістю - близько 50 км за добу (раніше тренованим групам вдавалося долати 20-25 км за добу на лижах і 29,9 км на собачих упряжках).

Вчені планують реалізувати свій проект за три етапи.

Під час 1-го етапу (модельний експеримент) буде подолано 200 км за 2-3 доби під ретельним наглядом медиків. Мета - підтвердити, що з використанням методики НТП людський організм здатний вступати у фазу економії власних ресурсів.

2-й етап (тренувальний перехід) учені здійснюватимуть за маршрутом острів Шпіцберген (Норвегія) - Земля Франца-Іосіфа (Росія). Мета - демонстрація методики в арктичному кліматі. Перехід буде здійснено в умовах полярної ночі.

3-й етап (основний перехід) - автономний: о. Шпіцберген - Північний полюс - Гренландія (2-га частина - за маршрутом Роберта Пірі).

Також О.ПРЄСНИЙ зазначив, що проект «Арктида» вже попередньо підтримали ряд країн, зокрема Іран, Азербайджан, Бахрейн.

За його словами, даний проект аполітичний і завдяки його впровадженню Україна матиме імідж країни, яка може проводити масштабні міжнародні проекти.