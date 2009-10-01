У заморожених креветках - небезпечний миш'як

Експерти "Знаку якості" спільно з Держспоживстандартом перевірили якість заморожених креветок.

Найдешевші креветки продають на вагу. Запаковані можуть продавати в поліетиленових пакетах по 0,5 і 1 кг, імпортні - по 200 і 300 грамів. Креветки бувають зовсім маленькими і чималими.

На лицьовій стороні пакету є цифри, які нагадують дріб, наприклад: 120/150. Так позначають кількість креветок на кілограм ваги. Це означає, що в кілограмовому пакеті цих креветок буде від 120 до 150 штук. Найбільші серед атлантичних креветок мають калібр 50/70. Виходить, чим більше за розміром креветка, тим менші цифри на упаковці.

При покупці перевірте, чи однакового розміру креветки в пакеті, чи відповідають всі вони калібруванню. Недобросовісні виробники пишуть на упаковці одне, а насипають те, що мають. Продавці можуть змінити калібр на ціннику, продаючи товар не дуже високої якості дорожче.

Тому не забудьте порівняти калібри на упаковці і на ціннику. Особлива небезпека, яка криється в креветках, - наявність в них миш`яку. Як морський мешканець, креветка здатна накопичувати в собі важкі метали, тому дуже важливо знати, де саме її виловили.

Цікаво, що речовина, яка в процесі приготування робить креветки червоними, по своїх властивостях в 500 разів потужніша за вітамін Е і в 10 разів і будь-яких антиоксидантів, знайдені в овочах або фруктах. Експерти назвали цю речовину астаксантин.

І саме воно грає важливу роль в захисті людських клітин від старіння. Отже, їжте якісні креветки на здоров`я і залишайтеся завжди молодими.

Для перевірки якості креветки вибрали п`ять: ТМ "Sirena" (Данія), ТМ "De luxe" (Україна), ТМ "Лагуна" (Данія), ТМ "Акула" (Україна), ТМ "Водний світ" (Україна).

Дослідження креветок заморожених довело, що всі виробники їх не доклали. У марці "De luxe" не вистачає майже 50% маси. Тобто лише на одній упаковці покупця обдурили майже на 18 гривень!

А марка "Лагуна", теж не без вади, грішить ще і завищеним рівнем небезпечного миш`яку. Інші виробники також не доважили креветок.

life.pravda.com.ua