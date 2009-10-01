Ожиріння спричиняє рак

Огрядність може стати основною причиною раку серед жінок в західних країнах вже найближчими роками.

Надмірна вага викликає 8% ракових захворювань в Європі. За словами експертів, ця цифра помітно зросте у міру розвитку епідемії ожиріння, тоді як значення куріння і замісної гормональної терапії в період менопаузи як онкологічних чинників різко впаде.

Ендрю Ренехан з Манчестерського університету (Великобританія) представив свої висновки на спільному засіданні Європейської онкологічної організації і Європейського суспільства медичної онкології в Берліні.

Учений і його колеги розробили модель для оцінки числа ракових захворювань, провина за які може бути покладена на зайвий жир, в 30 європейських країнах. У 2002 році 70 тисяч з приблизно двох мільйонів випадків захворювання раком були пов`язані з ожирінням. До 2008 року цей показник виріс до 124 тисяч.

Колоректальний рак, рак молочної залози у жінок в менопаузі і рак ендометрія складають 65% всіх випадків раку у огрядних людей. У США на ожиріння доводиться до 20% випадків раку.

Учені не знають, чому зайвий жир підвищує ризик раку, але підозрюють, що це пов`язано з гормонами. Коли люди стають товщими, вони виробляють більше естрогену, який допомагає пухлині рости. Люди з великими животами також страждають від підвищеної кислотності в шлунку, що може привести до раку шлунку, кишечника і стравоходу.

Думки експертів з приводу доповіді Ендрю Ренехана розділилися. Одні прийняли висновки англійського ученого, інші упевнені в тому, що куріння залишиться головним чинником розвитку раку.

Ендрю Ренехан відзначив також, що необхідно знайти новий підхід до боротьби з ожирінням. «Якщо просто говорити людям, що вони повинні схуднути, це нічого не дасть», — підкреслив дослідник.

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