Ринок дитячого харчування може заповнити контрабанда

Голова парламентського комітету з питань промислової та регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА вважає, що у зв`язку з невідповідністю продукції деяких імпортерів нормам закону про дитяче харчування ринок може заповнити контрабанда.

Таку думку вона висловила в коментарі УНІАН.

За словами Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, сьогодні необхідно вирішити проблему на законодавчому рівні, зокрема, вдосконалити вимоги до сертифікації продукції дитячого харчування.

«Парламент повинен відновити нормальну роботу й прийняти законопроект про дитяче харчування якнайскоріше», - вважає депутат.

Як повідомила Н.КОРОЛЕВСЬКА, на даний момент у Верховній Раді зареєстровано декілька законопроектів щодо дитячого харчування – й від опозиції, й від влади.

«Приймати один із них потрібно негайно – забувши про політику й чиїсь амбіції», - наполягає вона.

Нагадаємо, з початку нинішнього року прокуратура Києва припинила дію сертифікатів відповідності на продукцію п`яти великих імпортерів дитячого харчування. Причина – невідповідність продукції, що імпортується ними, нормам закону «Про дитяче харчування», яким забороняється використання пшеничного борошна й крохмалю при виробництві дитячого харчування.