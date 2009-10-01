У США батьки побоюються робити дітям щеплення від нового грипу

У США багато батьків серйозно побоюються робити своїм дітям щеплення від нового грипу H1N1. Майже дві третини з них хочуть або почекати з візитом до медкабінету або зовсім уникнути його. Про це свідчить опитування, опубліковане в середу журналом "Консьюмерс рипортс".

У дослідженні взяли участь 1 тис. 502 дорослих американця. Половина з них має намір зачекати зі щепленням, перш за все, тому, що у них поки немає упевненості в новій вакцині. З цієї ж причини ще 14% респондентів повністю виключають можливість вакцинації своїх чад.

На тлі цих цифр досить скромно виглядають 35% батьків, які вважають щеплення благом. Дослідження також показало, що 43% респондентів не дуже стурбовані тим, що їхні діти можуть "підхопити" новий вірус грипу.

Передбачається, що на початку жовтня в США буде підготовлено 3,4 млн. доз вакцини від нового грипу. До середини місяця цей показник збільшиться до 45 млн. Загалом влада замовила 195 млн. доз вакцини. Очікується, що цього буде досить для того, щоб запобігти серйозним проблемам, пов`язаним з новим грипом.

ami-tass.ru