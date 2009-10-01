У Белорусі зарплати медикам підвищили в 3,5 разу

Президент Белорусі Олександр Лукашенко підписав указ, згідно з яким оклад лікарів деяких спеціальностей підвищиться в 2,3-3,5 разу.

Новий указ передбачає збільшення окладу хірургам і анестезіологам-реаніматологам першої і вищої кваліфікаційної категорії, що працюють в державних установах охорони здоров`я і здійснюють високотехнологічні і складні медичні втручання.

Переліки таких втручань, що додаються до указу, доповнили новим виглядом послуг, які, стали надавати "у зв`язку з використанням в республіці нового сучасного медичного устаткування і впровадження в практику новітніх досягнень у області медицини". В той же час високотехнологічними і складними перестали вважатися ті втручання, "які широко упроваджені в роботу організацій охорони здоров`я і стали звичайними операціями".

medportal.ru