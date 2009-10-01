“Укрмедпостач” під держгарантії бере кредит у австрійського банку

Кабінет міністрів України постановою № 1017 від 23 вересня підтримав пропозицію Міністерства охорони здоров’я, погоджену з Міністерством фінансів, щодо укладення державним підприємством для постачання медичних установ “Укрмедпостач” з банком “ЮніКредіт Банк” Австрія АГ як кредитором договору про залучення під державну гарантію кредиту в сумі, що не перевищує 85 млн. євро, для реалізації інвестиційного проекту із забезпечення лікувально-профілактичних закладів обладнанням, транспортними засобами, виробами медичного призначення та лікарськими засобами.

Текст відповідної постанови за підписом прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО розміщений на Урядовому порталі.

Уряд схвалив інвестиційний проект та проект гарантійної угоди між Кабінетом міністрів і банком “ЮніКредіт Банк” Австрія АГ щодо виконання зобов’язань за кредитним договором між “Укрмедпостач” та австрійським банком “ЮніКредіт Банк”.

Кабмін уповноважив першого заступника міністра фінансів Ігоря УМАНСЬКОГО підписати гарантійну угоду від імені українського уряду.

Кабінет міністрів доручив Міністерству фінансів забезпечити обслуговування та погашення іноземного кредиту для реалізації інвестиційного проекту за рахунок коштів державного бюджету на 2010 та наступні роки, що передбачатимуться Міністерству охорони здоров’я на зазначені цілі.