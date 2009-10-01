Розпочалася пора грибних отруєнь

У місті Тернівка на Дніпропетровщині через отруєння дикорослими грибами до центральної міської лікарні потрапило 5 осіб, у тому числі троє неповнолітніх.

Про це УНІАН повідомили у Центрі пропаганди Головного управління МНС України в Дніпропетровській області.

Четверо постраждалих є членами однієї родини – 44-річний батько, 41-річна мати, їх доньки 16 та 12 років. Разом з ними грибами також отруїлася 16-річна подруга доньок.

Госпіталізовані перебувають у стані середньої тяжкості.