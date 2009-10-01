Американка народила чужу дитину через помилку при ЕКЗ

Американка, якій при проведенні екстракорпорального запліднення (ЕКЗ) підсадили чужий ембріон, народила. Жінка і її чоловік вирішили віддати дитину, що народилася, біологічним батькам.

40-річній Керолін Севідж (Carolyn Savage) повідомили про помилку, допущену при перенесенні ембріона в матку, на другому місяці вагітності. Подібні події трапляються досить рідко. Як правило, вони кінчаються абортом або здачею дитини в дитячий будинок. Через католицькі релігійні переконання Севідж вирішила виносити дитину.

Хлопчик народився в Добродійному медичному центрі Сент-Вінсент у Толедо, штату Огайо, увечері 25 вересня. Севідж і її чоловік Шон (Sean Savage) ухвалили рішення передати його біологічним батькам Полу і Шеннон Морелл (Paul and Shannon Morell), з якими вони, дізнавшись про помилку при ЕКЗ, познайомилися особисто.

У заяві для преси подружжя Севідж, які готуються до судового позову з клінікою, попросили захистити своє особисте життя від зайвої уваги, мотивуючи це тим, що їх сім`я переживає "важкий час".

medportal.ru