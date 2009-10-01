Медпослуги у віддалених куточках країни забезпечить телемедицина

Доступність високоспеціалізованих медичних послуг для пацієнтів, які проживають в обласних центрах чи приїжджають на консультацію з віддалених куточків України, планується забезпечити шляхом створення телемедичної мережі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України, створення телемедичної мережі, учасниками якої стануть обласні лікарні, фактично дозволить зробити перший реальний крок на шляху створення мережі медичних установ, що використовують телекомунікаційні технології для надання своєчасної та якісної медичної допомоги для жителів України.

Як зазначив заступник міністра охорони здоров’я Василь ЛАЗОРИШИНЕЦЬ, економічна доцільність впровадження телемедичних систем обумовлена раціональним використанням людських і матеріальних ресурсів. Зокрема, очікується зменшення витрат на використання паперових носіїв інформації; мінімізація витрат на організацію консультацій та допомоги у спеціалізованих медзакладах населенню віддалених регіонів та в сільській місцевості; оптимізація кількості персоналу лікувально-профілактичних закладів; зменшення витрат на підготовку та підвищення кваліфікації медичних фахівців.

«Створення національної телемедичної консультаційно-діагностичної системи дозволить зробити дієві кроки у напрямку впровадження і розвитку телемедицини на основі інтеграції з аналогічними системами за межами України, а також стане суттєвим стимулом до створення єдиного інформаційного медичного простору», - підкреслив В.ЛАЗОРИШИНЕЦЬ.

За його словами, на сьогодні уже зроблено перший крок - створено Державний клінічний науково-практичний центр телемедицини МОЗ. На нього покладено науково-методичне та консультативне забезпечення процесу впровадження телемедицини.

Новий проект став можливим завдяки співпраці бізнесу, уряду та системи ООН в Україні.

Сьогодні у Міністерстві охорони здоров’я відбулося тристороннє підписання Меморандуму про взаєморозуміння між Представництвом ООН в Україні, МОЗ та компанією МТС.