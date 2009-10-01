Тимошенко заборонила робити дітям у школі щеплення і лікувати зуби

Кабінет міністрів має намір скасувати надання не першочергових медичних послуг на базі загальноосвітніх шкіл, повідомила прем`єр-міністр України Юлія Тимошенко.

«Даю доручення Міністерству охорони здоров`я та Міністерству освіти розробити відповідну постанову, в якій це прямо заборонено», - сказала вона на нараді з директорами шкіл в Кабінеті міністрів у Києві в четвер.

За словами прем`єр-міністра, надання в школах таких медичних послуг, як вакцинації та послуги стоматолога, є абсолютно неприйнятними.

«У нас є для цього лікарні. Потрібно запрошувати туди і там це (надавати медичні послуги) робити», - зазначила Тимошенко.

ubr.ua