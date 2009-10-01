В Україні опалювальний сезон вчасно не почнеться

Початок опалювального сезону в українських містах почнеться із запізненням.

Таку думку УНІАН висловив голова Асоціації теплотехнічних компаній України (АТКУ) Віталій ЯКОВЕНКО.

«За словами міністра ЖКГ Олексія КУЧЕРЕНКА, країна готова до опалювального сезону не гірше, ніж рік чи два тому. Якщо слідувати його логіці, то надії на те, що опалювальний сезон почнеться вчасно, немає. За останні роки не було жодного випадку, коли б опалення включалося вчасно – в дату опалювального сезону або з приходом перших холодів. Як правило, у великих містах затримка з подачею тепла становить 1-2 тижні, а в малих містах тепло приходить в квартири ще пізніше – в середині, а то й наприкінці листопада», - сказав він.

На думку експерта, приклад московських комунальників, які почали подачу тепла в квартири москвичів практично відразу після настання ранніх холодів, для їхніх українських колег – нереальне завдання. І перше ж похолодання наочно продемонструє це.

Голова АТКУ також звернув увагу на те, що оптимізм щодо своєчасного початку сезону випромінюють лише представники влади у сфері ЖКГ: міністр, мери, начальники управлінь ЖКГ і представники теплогенер компаній.

«Нічого іншого від них чекати не доводиться. Адже признатися у зворотному – означає розписатися у власній некомпетентності та своїй невідповідності посаді», - вважає В.ЯКОВЕНКО.