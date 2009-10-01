Завтра очікуються дощі

Завтра в Україні очікуються дощі, окремі грози, лише вночі в Криму та Приазов`ї, а вдень у західних та північних областях без істотних опадів.

Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, вночі у західній частині, вдень в Україні місцями пориви 15-20 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 6-11° тепла, на Луганщині та Донеччині 0-5° тепла, на поверхні грунту заморозки 1-4°; вдень в Україні 12-17° тепла, на півдні 18-23°.

У Київській області у п’ятницю вночі та вранці очікується дощ, вдень без істотних опадів. Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 6-11° тепла, вдень 12-17°. У Києві температура вночі 8-10° тепла, вдень 14-16°.