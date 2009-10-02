Принтери вкорочують життя офісним працівникам

Австралійські дослідники на чолі з професором Лідією Моравська, директором Міжнародної лабораторії за якістю повітря і здоров`я, випадково виявили, що принтери випускають значну кількість крихітних часточок, які можуть негативно впливати на органи дихання, серцево-судинну систему і навіть викликати рак. Часточки були зафіксовані, коли учені перевіряли ефективність вентиляції у великому офісі, що оточений дорогами. Вважали, що бруд потрапляє з вулиці: "Ми дійсно не чекали знайти щось зі внутрішніх джерел забруднення, але незабаром виявили, що внутрішні джерела набагато небезпечніше за зовнішні чинники", — говорить Моравська. Коли з`ясувалося, що принтери випускають якісь часточки, лікарі обстежили 62 людей, які працюють на цьому пристрої, 17 з них було визнано "емітерами". Причому один принтер випускав часточки, що можна порівняти з "емісією" сигарети. Втім, 37 принтерів виявилися абсолютно безпечними. Учені повідомляють, що найбільша кількість часточок випускається принтерами, коли в них заправлений новий картридж з чорнилом, і коли при друці використовується багато чорнил. Концентрація шкідливої речовини протягом робочого дня у п`ять разів вища, ніж вихідні. За словами Моравської, часточки можуть потрапляти в дихальні шляхи і потім в кров, а ризики щодо здоров`я людей "вельми високими". У зв`язку з цим дослідники рекомендують працедавцям більше уваги приділяти системам вентиляції. Тим часом, необхідні подальші дослідження, оскільки учені поки не знають хімічну будову часточок і не до кінця розуміють, як вони потрапляють у повітря.

membrana.ru