Американці «заразили» українців ожирінням

Кількість товстих українців стрімко зростає. Темпи ожиріння стають загрозливими. Це видно і без статистики. Проблема зайвої ваги зі Сполучених Штатів перемандрувала і до нас.

До 2015 року близько 2,3 мільярда людей на планеті матимуть надлишкову вагу і понад 700 мільйонів страждатимуть через ожиріння.

Спеціаліст правильного харчування Людмила Веспер впевнена, що причиною такої статистики є поява на ринку не дуже корисних продуктів, які не відомі нашому організму. Це, насамперед, стосується виробів з борошна вищого ґатунку, продуктів вторинної переробки, чіпсів та сухариків, великої кількість картопляних виробів.

Пластичний хірург Володимир Пірус головною проблемою надлишкової ваги вважає неправильний спосіб життя. Тут важливий і раціон харчування і фізичні навантаження. Звісно треба враховувати вікові зміни м’яких тканин та генетичну схильність до формування жирових клітин. З роками міняється гормональний фон, переважає малорухливий спосіб життя. А все в комплексі дає такий збій: «Якщо навіть ви звернулись до хірурга, щоб прибрали зайвий жир, повинні обов’язково змінити спосіб життя. Переглянути раціон, звернутись до фітнес тренера, аби постійно підтримувати форму. Інакше проблема може з’явитись знову, навіть з ускладненями».

З цим погоджується керівник мережі спортклубів Тимур Мазур і додає, українці стали набагато лінивіші. Вони мало займаються спортом, віддають перевагу їзді на авто, аніж пішим прогулянкам. А постійні депресії вселяють людям апатію до всього.

Тому, в ідеалі, аби позбутися зайвих кілограмів, потрібно спорт поєднувати з дієтою, яка позбавляє від зайвих калорій, а вправи зміцнюють м’язи, нейтралізують дію шкідливих гормонів. Треба їсти часто, але потроху. Тоді мікроорганізми поступатимуть в повному обсязі. Великі проміжки між вживанням їжі, сповільнюють обмін речовин, що призводить до збільшення ваги.

Необхідно виключити з раціону білі макаронні вироби, рафінований цукор, поліровані крупи, очищену картоплю у великій кількості. Але насамперед ми психологічно маємо відмовитись від шкідливих продуктів, депресій, поганих думок та малорухливого способу життя. Щоб зберегти не тільки фігуру, а й здоров’я.

ubr.ua