У Києві затримано двох чоловіків, які грабували вагітних

Співробітниками Шевченківського райуправління міліції Києва затримано двох раніше судимих чоловіків, які грабували вагітних та молодих жінок з малолітніми дітьми.

Як повідомили УНІАН у міліції, зловмисників було затримано сьогодні під час спроби зірвати золотий ланцюжок з чергової жертви.

Як правило, затримані обирали вагітну жінку або жінку з маленькою дитиною, розраховуючи на те, що вони не будуть чинити будь-якого опору та наздоганяти грабіжників.

Встановлено, що затримані лише за останні два-три тижні вчинили вісім таких нападів.

Співробітники міліції закликають до громадян, які, можливо, стали жертвами затриманих, звертатися із заявами до міліції.

Стосовно затриманих порушено кримінальну справу за ст.186 (грабіж) Кримінального кодексу України.