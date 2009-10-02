Закупівлю продуктів для шкіл контролюватиме санстанція

Харчування дітей у столичних школах планують взяти під жорсткий контроль. З цією метою санітарним лікарям планують дозволити безпосередньо контролювати закупівлю продуктів для школярів, включивши їх до складу тендерних комітетів.

Про це йшлося на засіданні Комісії Київради з питань охорони здоров`я та соціального захисту.

За словами голови комісії Алли Шлапак, те, що санстанція не може повноцінно втручатися у контроль за харчуванням школярів - абсолютно ненормально.

Комісія Київради ініціювала проект рішення, яким має намір зобов`язати районні держадміністрації включити санітарних лікарів до складу тендерних комітетів з реалізації харчових продуктів у школах.

"Ми підготуємо проект, який, гадаю, зможемо розглянути на найближчому пленарному засіданні", - сказала Шлапак.

Водночас депутати планують підготувати низку вимог щодо дотримання санітарних норм. Не виконуючи їх, жодна компанія ні в якому разі не стане переможцем тендеру і не постачатиме продуктів до столичних шкіл.

Ініціативу депутатів Київради підтримав і головний санітарний лікар Києва Анатолій Пономаренко.

Він зазначив, що загалом київські школи готові до харчування і обслуговування дітей, однак присутність спеціаліста і його кваліфікована точка зору під час закупівлі продуктів не завадять.

kiev.pravda.com.ua