На Закарпатті через сказ загинула корова

На пасовищі поблизу села Мокра Перечинського району Закарпаття через сказ загинула корова.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, це було встановлено лабораторними дослідженнями обласної лабораторії ветеринарної медицини. За попередніми даними, корову могла вкусити якась хвора тварина.

Тушу тварини спалили, проведено дезактивацію та вакцинацію близько 60 голів іншої рогатої худоби. У даний час на стаціонарному обстеженні в райлікарні перебуває 11 осіб, які контактували з твариною.