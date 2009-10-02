Дніпропетровщина: госпіталізовано 4 осіб, які отруїлися грибами

На Дніпропетровщині через отруєння дикорослими грибами госпіталізовано 4 людей. Про це УНIАН повiдомили у Центрi пропаганди Головного управління МНС України в Дніпропетровській області.

У місті Павлоград постраждав 29-літній чоловік, якого у важкому стані госпіталізовано до центральної міської лікарні. У місті Першотравенськ на лікарняні ліжка потрапило троє людей – 69-літня жінка, її 46-річний син та 47-річна невістка.