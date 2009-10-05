У Британії почали випробувати вакцини проти A/H1N1 - на дітях

У Британії почалися випробування вакцини проти A/H1N1 на дітяхБританські медики приступили у суботу до перших випробувань нової вакцини проти грипу A/H1N1 на пацієнтах-дітях.

Як повідомляє Бі-бі-сі, перші пробні вакцинації будуть зроблені одній тисячі дітей у віці від шести місяців до 12 років в Лондоні, Оксфорді, Саутгемптоні, Брістолі і графстві Девон.

Участь у тестовій вакцинації добровільна, батьки дітей були заздалегідь проінформовані про всі можливі ризики. Діти отримають дві дози вакцини з проміжком у три тижні, а через три тижні після другого щеплення у них будуть взяті аналізи крові для виявлення імунних реакцій і можливих побічних ефектів.

Перші партії вакцини проти грипу A/H1N1 для початку масової вакцинації повинні надійти до британських лікарень 14 жовтня, заявило раніше міністерство охорони здоров`я Великобританії.

Дві вакцини - Pandermix і Celvapan, розроблені британськими фармацевтичними компаніями GlaxoSmithKline та Baxter, були сертифіковані для застосування владою Європейського Союзу.

Загальні запаси вакцини для Сполученого Королівства оцінюються в 132 мільйони доз. Цієї кількості повинно вистачити усьому населенню країни з розрахунку двох щеплень на людину.

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