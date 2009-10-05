На Волині двоє малюків отруїлися пігулками
10:30, 05 жовтня 2009Країна
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Стан здоров’я середньої тяжкості
У селі Повурськ Волинської області трирічна дівчинка та тримісячний хлопчик постраждали від вживання медикаментів (пігулок для зниження артеріального тиску).
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.
Стан здоров’я малюків середнього ступеню тяжкості.
Крім того, в цій же області від отруєння рідиною для знищення жуків померла мешканка села Пісочне.
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