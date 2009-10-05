Україна потребує серйозної модернізації системи охорони здоров`я й посилення пропаганди здорового способу життя у зв`язку з демографічною ситуацією, що склалася в державі. Про це в інтерв`ю «Дзеркалу тижня» (№37 (765) від 3 - 9 жовтня 2009 року) заявив новий віце-президент Світового банку по регіону Європи і Середньої Азії Філіпп Ле УОРУ.

Він наголосив, що Світовий банк стурбований демографічною ситуацією в Україні, яку представники СБ пов`язують, перш за все, з низькою тривалість життя дорослого чоловічого населення.

«Основна проблема полягає в тому, що українці, й особливо українські чоловіки, вмирають дуже молодими. Середня очікувана тривалість життя чоловіка при народженні становить в Україні лише 59 років; смертність дорослого чоловічого населення порівнянна з показниками смертності в бідних країнах світу. Це веде до величезних соціальних й економічних витрат», - відзначив Ф.Ле УОРУ.

На його думку, для виправлення ситуації, перш за все, необхідно модернізувати систему охорони здоров`я. Зокрема, необхідно змінити стимули, аби зацікавити медперсонал у досягненні вищих результатів у своїй галузі.

«Ресурсів достатньо, але використовуються вони неефективно: дуже багато коштів витрачається на підтримку існуючої інфраструктури і дуже мало - на устаткування, професійну підготовку медичного персоналу, профілактику», - вважає представник СБ.

Крім того, на думку Ф.Ле УОРУ, українцям слід було б вести здоровіший спосіб життя. Так, він нагадав, що зловживання алкоголем і тютюном, а також дорожньо-транспортні пригоди - головні причини високого відсотка смертності серед українських чоловіків.

«Проте ці причини навряд чи можна назвати невиправними. Так, деякі з них пов`язані із стресом, і я боюся, що нинішня економічна криза не сприятиме їх усуненню; але деякі з цих проблем можна було б розв’язати за допомогою вищих акцизних зборів, введення обмеження швидкості на українських дорогах і обов`язкового використання ременів безпеки», - вважає віце-президент СБ.

«Необхідні також і освіта, пропаганда здорового способу життя. Над цим ми працюємо спільно з дуже багатьма українськими партнерами, вважаючи, що до цієї проблематики особливо чутлива молодь», - наголосив Ф.Ле УОРУ.