Недосипання збільшує ризик застудних захворювань

Наближається зима, і люди запасаються аскорбінкою і теплим одягом, хоча насправді корисніше було б спати на пару годин довше.

Останні дослідження виявили, що недосипання призводить до ослаблення імунітету. Авторитетний медичний журнал "Аркайвс оф інтернал медсин" протягом 2 тижнів спостерігав за групою з 153 осіб. Досліджувалися якість і тривалість їхнього сну. Потім “піддослідних” на п`ятиденний термін поміщали до карантину, де створювали умови, які сприяли виникненню застуди. У результаті з`ясувалося, що для людей, що спали менше 7 годин, вірогідність підхопити застуду втричі вища, ніж для тих, хто спав принаймні 8 годин.

Одним словом мають рацію ті, хто стверджують, що сонливість - не порок.

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