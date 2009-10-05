Ласунам загрожує онкологія

Ізраїльська Асоціація боротьби з раком попереджає: не тільки куріння і надлишок ультрафіолетового опромінювання, але і любов до вуглеводів і солодощів загрожує підвищеним ризиком онкологічних захворювань.

У жінок, які споживають багато булочок, тістечок, шоколаду, меду та інших подібних ласощів, підвищується ризик захворіти на рак молочної залози. Такий висновок епідеміологів, що обстежили близько 5 000 жінок у віці від 25 до 74 років і що детально опитали їх про їх харчові звички і уподобання, — повідомляє Асоціація боротьби з раком з посиланням на British Medical Journal.

Лікарі вважають, що «канцерогенність» солодкого, ймовірно, пов`язана з тим, що вуглеводна їжа примушує організм посилено виробляти гормон інсулін, а можливо, і інші гормони, що здатні провокувати рак молочної залози.

Новина, поза сумнівом, сумна — яка ж жінка не любить шоколаду? Правда, варто відзначити, що ніяких подробиць італійського дослідження — і навіть цифр, що характеризують ступінь ризику, Асоціація боротьби з раком не приводить. А те, що надмірне поїдання солодощів шкідливе для здоров`я, і так давно відомо.

endomed.ru