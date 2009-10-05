Хрін перемагає карієс

Японські дослідники виявили, що одна з традиційних приправ до суші, їдкий зелений хрін wasabi володіє здатністю перешкоджати зростанню колоній карієсогенній бактерії Streptococcus mutans.

Ізотиоціанати, що містить хрін, і які дають різкий та гострий смак і запах, вже відомі своїми антиастматичними, антимікробними (тому хрін часто подається до сирої риби) властивостями, а також сприяють профілактиці ракових захворювань і перешкоджають тромбоутворенню.

Ті ж речовини, як показали дані експерименту учених дослідницького центру компанії Ogawa & Co. Ltd., руйнують механізми зчеплення клітин бактерії.

Як сподіваються учені, їхнє відкриття стане ще одним кроком до нездійсненної мрії мільйонів - перемоги над карієсом.

stomat-clinic.ru