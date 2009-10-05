Повені залишили без даху над головою мільйон індійців

Двісті чоловік загинули і близько мільйона лишився без даху над головою в результаті сильних повеней, спричинених зливами у прибережних регіонах індійських штатів Карнатака і Андхра-Прадеш.

Як повідомляє агентство ІТАР-ТАСС, повені у штаті Карнатака - найсильніші за останнє десятиліття. З берегів вийшли річки Кришна і Тунгабхадра, водою з переповнених водосховищ залито 12 районів штату, де повністю знищено врожай сільськогосподарських культур і зруйновано 40 тисяч житлових будинків.

Економічні збитки від стихійного лиха оцінюється в сотні мільйонів доларів.

Для ліквідації наслідків повені уряд Індії надав штату Карнатака фінансову допомогу зі спеціального державного фонду. Для проведення рятувальних робіт в зону лиха терміново направлені військові частини і гелікоптери ВВС.